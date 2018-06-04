Канчельскис: дай бог, чтобы план Черчесова воплотился, но я в это не верю

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал выбор главного тренера сборной России Станислава Черчесова окончательной заявки из 23 игроков на домашний чемпионат мира – 2018.
«Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат. Будет результат — все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет — будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает. Поэтому дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные. Я не болею за Черчесова — я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол. То же самое касается и руководителей, уничтожающих наш футбол. Один такой руководитель как раз уничтожил футбол», — цитирует Канчельскиса Rusfootball.
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