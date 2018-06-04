Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Канчельскис: дай бог, чтобы план Черчесова воплотился, но я в это не верю

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Канчельскис: дай бог, чтобы план Черчесова воплотился, но я в это не верю
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал выбор главного тренера сборной России Станислава Черчесова окончательной заявки из 23 игроков на домашний чемпионат мира – 2018.

«Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат. Будет результат — все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет — будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает. Поэтому дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные. Я не болею за Черчесова — я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол. То же самое касается и руководителей, уничтожающих наш футбол. Один такой руководитель как раз уничтожил футбол», — цитирует Канчельскиса Rusfootball.

Состав сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019