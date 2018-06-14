СМИ: «Монако» заплатит € 20 млн за трансфер 16-летнего форварда «Лиона»

Нападающий «Лиона» Виллем Геббельс может сменить один французский клуб на другой. В услугах 16-летнего вундеркинда заинтересован «Монако», представители которого уже согласовали все условия сделки с «ткачами».

Goal сообщает, что «Монако» заплатит за форварда € 20 млн. Если этот трансфер состоится, Геббельс станет самым дорогим французским футболистом, не достигшим 18 лет.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 4 официальных матчах за «Лион» и не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее «Монако» приобрёл 16-летнего полузащитника «Андерлехта» Элиота Матазо.