Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

СМИ: «Монако» заплатит € 20 млн за трансфер 16-летнего форварда «Лиона»

СМИ: «Монако» заплатит € 20 млн за трансфер 16-летнего форварда «Лиона»
Комментарии

Нападающий «Лиона» Виллем Геббельс может сменить один французский клуб на другой. В услугах 16-летнего вундеркинда заинтересован «Монако», представители которого уже согласовали все условия сделки с «ткачами».

Goal сообщает, что «Монако» заплатит за форварда € 20 млн. Если этот трансфер состоится, Геббельс станет самым дорогим французским футболистом, не достигшим 18 лет.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 4 официальных матчах за «Лион» и не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее «Монако» приобрёл 16-летнего полузащитника «Андерлехта» Элиота Матазо.

Материалы по теме
Фото
16-летний полузащитник «Андерлехта» Матазо перешёл в «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android