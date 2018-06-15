Independent: игра сборной России не такая мрачная, как ожидалось
Поделиться
Британское издание Independent опубликовало заметку об игре сборной России, которая в стартовом матче чемпионата мира — 2018 разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0
Автор статьи пишет, что выступление российской команды оказалось не таким удручающим, как многие эксперты ожидали до начала турнира, и теперь у сборной России заметно выросли шансы на выход из группы.
Independent отмечает в составе российской команды игру полузащитника Дениса Черышева, назвав его второй гол ошеломляющим. Также британцы выделили действия полузащитника Александра Головина, назвав его игру с Саудовской Аравией прекрасной.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:53
-
13:49
-
13:48
-
13:19
-
13:11
-
13:00
-
12:57
-
12:49
-
12:28
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:04
-
10:55
-
10:41
-
10:38
-
10:08
-
10:07
-
09:51
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:17
-
09:04
-
08:28
-
08:23
-
08:14
Партнерский контент