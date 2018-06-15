Independent: игра сборной России не такая мрачная, как ожидалось

Британское издание Independent опубликовало заметку об игре сборной России, которая в стартовом матче чемпионата мира — 2018 разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0

Автор статьи пишет, что выступление российской команды оказалось не таким удручающим, как многие эксперты ожидали до начала турнира, и теперь у сборной России заметно выросли шансы на выход из группы.

Independent отмечает в составе российской команды игру полузащитника Дениса Черышева, назвав его второй гол ошеломляющим. Также британцы выделили действия полузащитника Александра Головина, назвав его игру с Саудовской Аравией прекрасной.