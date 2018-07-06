Миранда: слова Компани о Бразилии? Это лишь способ скрыть страх

Защитник сборной Бразилии Жоао Миранда отреагировал на комментарий игрока национальной команды Бельгии Венсана Компани. Напомним, ранее бельгийский защитник заявил, что игрокам его команды не стоит бояться сборной Бразилии в очной встрече в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

«Думаю, это лишь способ скрыть свой страх. К бразильской сборной стоит готовиться особым образом. Компани, как лидер своей команды, должен вселять уверенность в своих товарищей. Аналогичная ситуация происходит и в нашей сборной: более опытные игроки демонстрируют решительность и внушают её молодым футболистам.



Бельгия — это не просто Лукаку. Конечно, у них сильная линия атаки, но самый действенный способ борьбы с бельгийцами — это изучение каждого игрока, выходящего на поле. Они очень искусны. К тому же бельгийцы высокие парни, поэтому наша защита должна быть отлично подготовлена, чтобы суметь нейтрализовать атаки противника», — приводит слова Миранды Goal.