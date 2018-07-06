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Миранда: слова Компани о Бразилии? Это лишь способ скрыть страх

Миранда: слова Компани о Бразилии? Это лишь способ скрыть страх
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Защитник сборной Бразилии Жоао Миранда отреагировал на комментарий игрока национальной команды Бельгии Венсана Компани. Напомним, ранее бельгийский защитник заявил, что игрокам его команды не стоит бояться сборной Бразилии в очной встрече в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

«Думаю, это лишь способ скрыть свой страх. К бразильской сборной стоит готовиться особым образом. Компани, как лидер своей команды, должен вселять уверенность в своих товарищей. Аналогичная ситуация происходит и в нашей сборной: более опытные игроки демонстрируют решительность и внушают её молодым футболистам.

Бельгия — это не просто Лукаку. Конечно, у них сильная линия атаки, но самый действенный способ борьбы с бельгийцами — это изучение каждого игрока, выходящего на поле. Они очень искусны. К тому же бельгийцы высокие парни, поэтому наша защита должна быть отлично подготовлена, чтобы суметь нейтрализовать атаки противника», — приводит слова Миранды Goal.

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