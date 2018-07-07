Чанов: Акинфеев ни разу в карьере не уступал в серии пенальти

Вячеслав Чанов, первый тренер вратаря сборной России Игоря Акинфеева, рассказал о работе бывшего подопечного в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).



«Меня особенно поразил момент во втором тайме, когда Акинфеев вытащил мяч из правого угла после удара Андреса Иньесты, а затем тут же поднялся на ноги и отразил добивание. Я даже разбирал этот момент для своих ребят-вратарей из тульского «Арсенала». Говорю им: «Что вам напомнили действия Игоря?» Они отвечают: «Ну мы же с вами делаем точно такое же упражнение». Да! Игорь перенёс его на игровую ситуацию.



Что касается серии пенальти, то Игорь ни разу в карьере не проигрывал в «лотерее». Честно говоря, после второго пропущенного с точки мяча я увидел, как поменялся взгляд у Акинфеева, камера как раз выхватила его лицо близким планом. То есть к этим двум ударам он отнёсся несерьёзно, а дальше начал уже тщательно всё обдумывать. В этот момент понял, что всё будет хорошо, появилась стопроцентная уверенность, что Игорь совершит свои сейвы. Думал, что он сделает один, но Акинфеев план перевыполнил», — приводит слова Чанова «RT на русском».

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