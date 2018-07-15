Вице-премьер правительства России по спорту Ольга Голодец поделилась ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2018 и предположила, как проведение мирового первенства поможет стране в будущем.

«Это очень волнительный момент, потому что совсем скоро мы узнаем нового чемпиона мира, который придёт на смену Германии. Это действительно самая главная интрига на текущий момент. Обе команды показывают очень хороший футбол, в их составах ярчайшие игроки. Симпатии многих болельщиков на стороне Модрича, Мбаппе, Гризманна и всех остальных. Обе команды достойны этого титула, и ждём эту игру с нетерпением.

Я согласна с утверждением Инфантино о том, что Россия официально стала футбольной страной. В этом году как никогда нас порадовала игра нашей сборной. Ребята показали настоящий футбол, командную игру. Мы все должны поблагодарить нашего тренера Черчесова и всех наших ребят. Они молодцы, действительно показали красивую игру. Мы все благодарны и Денис