Погба намерен вернуться в «Ювентус»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен вновь стать игроком «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
По данным источника, 25-летний француз устал от работы под руководством главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью и хочет вернуться в туринский клуб.
Также на решение француза мог повлиять переход в туринский клуб нападающего Криштиану Роналду. Как отмечает издание, этот трансфер делает «Юве» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.
Напомним, что два года назад «МЮ» купил Погба у «Ювентуса» за € 105 млн. Ранее, в 2012 году, игрок покинул «МЮ» и перешёл в туринский клуб на правах свободного агента.
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