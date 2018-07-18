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Погба намерен вернуться в «Ювентус»

Погба намерен вернуться в «Ювентус»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен вновь стать игроком «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По данным источника, 25-летний француз устал от работы под руководством главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью и хочет вернуться в туринский клуб.

Также на решение француза мог повлиять переход в туринский клуб нападающего Криштиану Роналду. Как отмечает издание, этот трансфер делает «Юве» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Напомним, что два года назад «МЮ» купил Погба у «Ювентуса» за € 105 млн. Ранее, в 2012 году, игрок покинул «МЮ» и перешёл в туринский клуб на правах свободного агента.

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