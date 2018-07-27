«Локомотив» объявил состав на матч с ЦСКА

Московский «Локомотив» объявил состав на матч за Олимп — Суперкубок России с ЦСКА.



Вратарь: Гилерме.



Защитники: Рыбусь, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев.



Полузащитники: И. Денисов, Баринов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук.



Нападающий: Эдер.



Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, В. Денисов, Идову, Лысов, Тарасов, Фарфан, Миронов, Куликов, Тугарев, Жемалетдинов.



Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 27 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начнётся в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию поединка.



«Локомотив» является действующим чемпионом страны, а ЦСКА — обладателем серебряных медалей. Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок должен был стать «Тосно», выигравший в прошлом сезоне Кубок России, но клуб из Ленинградской области был расформирован из-за больших долгов и нехватки средств.

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