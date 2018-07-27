15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил состав на матч с ЦСКА

«Локомотив» объявил состав на матч с ЦСКА
Комментарии

Московский «Локомотив» объявил состав на матч за Олимп — Суперкубок России с ЦСКА.

Вратарь: Гилерме.

Защитники: Рыбусь, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев.

Полузащитники: И. Денисов, Баринов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук.

Нападающий: Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, В. Денисов, Идову, Лысов, Тарасов, Фарфан, Миронов, Куликов, Тугарев, Жемалетдинов.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 27 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начнётся в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию поединка.

«Локомотив» является действующим чемпионом страны, а ЦСКА — обладателем серебряных медалей. Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок должен был стать «Тосно», выигравший в прошлом сезоне Кубок России, но клуб из Ленинградской области был расформирован из-за больших долгов и нехватки средств.

Матер