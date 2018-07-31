Игрок «Тамбова» Галиулин не сыграет до конца года из-за серьёзной травмы

Защитник «Тамбова» Вагиз Галиулин, получивший повреждение в матче третьего тура Футбольной национальной лиги с «Нижним Новогородом» (0:0), выбыл до конца года, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, на 58-й минуте встречи игрок неудачно упал на пятку, после чего сделал рывок и тут же почувствовал сильную боль в ноге. После этого игрок был вынужден покинуть поле. Медицинское обследование выявило у игрока разрыв ахиллова сухожилия левой ноги.



Галиулин будет направлен в Финляндию для проведения операции. Ожидается, что футболист сможет приступить к тренировкам через четыре месяца, а через пять с половиной месяцев будет готов вернуться на поле.