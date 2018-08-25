Манчини: жаль, что Роналду приехал в Серию А только сейчас, а не 15 лет назад

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».



«Я увидел другую Серию А, другого Роналду. Жаль, что он приехал в Италию только сейчас, а не 15 лет назад, прямо из Португалии. Серия А тогда давно бы преобразилась. Уверен, он сможет поднять уровень чемпионата Италии и на данном этапе», — приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, Роналду подписал контракт с «Ювентусом» сроком на четыре года нынешним летом. Трансфер форварда сборной Португалии из мадридского «Реала» обошёлся «Ювентусу» в € 112 млн. Зарплата игрока в туринском клубе составляет € 30 млн в год.



Дебют португальского нападающего за «Ювентус» состоялся 18 августа в матче первого тура итальянской Серии А с «Кьево» (3:2). Роналду вышел на игру в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.