Бизнес-Лига: в дивизионе СМИ сменился лидер

Бизнес-Лига осенне-зимнего периода почти преодолела свой экватор группового этапа. Во всяком случае, участники дивизионов «Мастер», «Любитель» и СМИ уже сыграли матчи четвёртого тура, и на этот раз не обошлось без небольших сенсаций.

В соревнованиях журналистов не смогла собраться на матч против коллег с телеканала «НТВ+» команда «Чемпионат.ру». Таким образом, оранжевым было зафиксировано техническое поражение, а вместе с тем чемпионатовцы потеряли своё лидерство. На первое место теперь вышла команда Российского футбольного союза, серебряного призёра последней Бизнес-Лиги. И от рук нашей главной футбольной организации пострадал коллектив «Радио Спорт». На три гола Михаила Прокопца и дубль Виталия Дегтярева одиночным выстрелом ответил Роман Щерба.

Мало того, «Чемпионат.ру» настиг и «Eurosport», одержавший третью победу на турнире. На сей раз над «СЭ Интернет» — 4:2. Произошло в этот игровой день и ещё одно знаменательное событие — «Sportbox.ru» записал на свой счёт первые три очка, обыграв в очной встрече Sports.ru – 6:2. Игра получилась очень интересной с обилием голевых моментов. Разгром соперника «Sportbox.ru» учинил уже в первом тайме, забив пять безответных мячей. Отличились: Игорь Сергадеев (2), Дмитрий Щукин, Андрей Кошеваров и Артур Петросьян. Во втором отрезке встречи Андрей Кошеваров поразил ворота противника ещё раз, и только в результате расслабленности соперника футболисты «Sports.ru» смогли сократить разрыв до 4 мячей.

В дивизионе «Мастер» по-прежнему главенствует двоевластие. ЯК-1 в очень непростом поединке обыграл ФК «Локомотив» — 3:1, победа непростая, но заслуженная. А вот второй лидер «ССУ-160» совсем уж легко разделался с командой «Росэнергоатом», отправив в её ворота шесть мячей. В составе «ССУ-160» покером отметился Константин Королев и дублем Алексей Кулик. У «Росэнергоатома» отличился Алан Фриев.

На единоличное третье место вырвалась команда «Альфа-Банка». В очень непростом и принципиальном поединке в борьбе за медали был поверен Бюро переводов РОЙД –2:0. И, наконец, «Фронт Инжиниринг» с перевесом в один мяч уступил Kaspersky Lab. — 1:2.

В дивизионе «Любитель» всем править продолжает триумвират: «UniCredit Bank», БФ «Исход» и «Step Logic». Вторые и третьи в очной дуэли заключили мир, а банкиры не смогли переиграть безусловного аутсайдера турнирной таблицы «NetCracker», который набрал своё первое очко на турнире.

В двух оставшихся встречах «Аэропроект» не без труда переиграл «Элит-Профит» — 3:2, а

ПАРКойл оставил свои ворота на замке в дуэли против «Капитала» — 3:0

Более подробно о матчах Бизнес-Лиги читайте на официальном сайте турнира http://bl.nashaliga.ru.

Бизнес-Лига

Дивизион «Мастер». Четвёртый тур. Результаты

Турнирное положение: «ССУ-160», «ЯК-1» – по 10 очков, «Альфа-Банк» – 9 очков, РОЙД", «Росэнергоатом» — по 6 очков, «Kaspersky Lab.» — 3 очка, ФК «Локомотив», «Фронт Инжиниринг» – по 1 очку.

Дивизион СМИ. Четвёртый тур. Результаты

«Чемпионат.ру» — «НТВ+» — 0:3

«СЭ Интернет» — Eurosport — 2:4

РФС — «Радио Спорт» — 5:1

Sports.ru — «Sportbox.ru» — 2:6

Турнирое положение: РФС – 10 очков, «Чемпионат.ру», Eurosport – по 9 очков, «Радио Спорт», «НТВ-Плюс» – по 6 очков, «Sportbox.ru» — 4 очка, СЭ Интернет" — 3 очка, «Sports.ru» – 0 очков.

Дивизион «Любитель». Четвёртый тур. Результаты

UniCredit Bank — NetCracker — 1:1

Step Logic — БФ «Исход» — 2:2

«Аэропроект» — «Элит-Профит» — 3:2

«ПАРКойл» — «Капитал» — 3:0

Турнирное положение: «UniCredit Bank», БФ «Исход», «Step Logic» — по 8 очков, «Аэропроект» — 7 очков, «ПАРКойл» — 6 очков, «Элит-Профит», «Капитал» – по 3 очка, «NetCracker» — 1 очко.