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Семак: любая победа даёт повод для оптимизма

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Семак: любая победа даёт повод для оптимизма
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Полузащитник сборной России Сергей Семак рассказал о своих мыслях в преддверии второго стыкового матча ЧМ-2010 со Словенией. Напомним, что первая игра в Москве завершилась победой России со счетом 2:1, ответная встреча состоится в Мариборе 18 ноября.

«Любая победа даёт повод для оптимизма. После московского матча все были расстроены, но сейчас впереди новая игра, и мы думаем только о ней. Было бы здорово, если бы каждый игрок удивлял бы так, как Билялетдинов в субботу. Он сыграл здорово и полезно. Да, многих поразило, что оба гола Динияр забил с „нелюбимой“ правой. Но он в последнее время часто забивает этой ногой, я уже с ним говорил на эту тему. Хотя, левая у него, конечно же, лучше», — сказал Семак корреспонденту «Чемпионат.ру» Денису Целых.

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