Обляков — о победе ЦСКА в Уфе: хорошая игра, но 3:0 — перебор
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мыслями о победе над «Уфой» (3:0) в матче 7-го тура РПЛ.
«Хорошая игра, но 3:0 — перебор. Мы не настолько доминировали, но реализовали все свои моменты и выиграли.
С Гончаренко перекинулись парой фраз по поводу «Уфы», но всё равно он решает, как играть и какой выбирать план на игру. Я хочу приносить пользу на любой позиции, куда меня поставит тренер.
Предстоящий дебют в Лиге чемпионов? Пока даже не думал об этом. Волнение всегда присутствует, но нужно его перебороть», — приводит слова Облякова Rusfootball.
20-летний Обляков перешёл в стан московских «армейцев» из уфимской команды нынешним летом. Контракт хавбека с красно-синими рассчитан до окончания сезона-2022/23.
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