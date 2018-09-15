Обляков — о победе ЦСКА в Уфе: хорошая игра, но 3:0 — перебор

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мыслями о победе над «Уфой» (3:0) в матче 7-го тура РПЛ.

«Хорошая игра, но 3:0 — перебор. Мы не настолько доминировали, но реализовали все свои моменты и выиграли.

С Гончаренко перекинулись парой фраз по поводу «Уфы», но всё равно он решает, как играть и какой выбирать план на игру. Я хочу приносить пользу на любой позиции, куда меня поставит тренер.

Предстоящий дебют в Лиге чемпионов? Пока даже не думал об этом. Волнение всегда присутствует, но нужно его перебороть», — приводит слова Облякова Rusfootball.

20-летний Обляков перешёл в стан московских «армейцев» из уфимской команды нынешним летом. Контракт хавбека с красно-синими рассчитан до окончания сезона-2022/23.