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"Реал" обыграл "Цюрих", "Милан" и "Марсель" сыграли вничью

"Реал" обыграл "Цюрих", "Милан" и "Марсель" сыграли вничью
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В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Цюрих», а «Милан» и «Марсель» сыграли вничью.

Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур

«Милан» (Италия) — «Марсель» (Франция) — 1:1
Голы: Боррьелло, 16 (1:0); Лучо Гонсалес, 16 (1:1).

«Реал» (Испания) — «Цюрих» (Швейцария) — 1:0
Гол: Игуаин, 21 (1:0).

Турнирное положение: 1. «Реал» — 10; 2. «Милан» — 8; 3. «Марсель» — 7; 4. «Цюрих» — 3.

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