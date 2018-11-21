Эвра вызвал опасения за своё здоровье после опубликованного видео с индейкой

Некоторые подписчики бывшего защитника сборной Франции Патриса Эвра в «Инстаграме» обеспокоены состоянием здоровья футболиста после того, как он опубликовал странное видео с индейкой.
Напомним, 37-летний француз поздравил всех с Днём благодарения, записав видеоролик, в котором он под рэп-песню поцеловал, покусал и отшлёпал сырую индейку — символ этого праздника.
В комментариях к видео многие пользователи высказали опасения по поводу того, что во время съёмки видео Эвра мог заболеть сальмонеллёзом в связи с тем, что он покусал сырое мясо индейки. Другие обеспокоились психическим состоянием здоровья футболиста. Большинство же пользователей отреагировали комментариями с недоумением по поводу увиденного и шутками.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Патриса Эвра.
- 22 декабря 2019
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