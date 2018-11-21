Дворкович: Дзюба точно входит в тройку лучших российских игроков по итогам года

Председатель оргкомитета «Россия 2018» и бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович поделился мнением об успешных выступлениях нападающего сборной России и «Зенита Артёма Дзюбы, а также подвёл итоги года в отношении национальной команды.

«Этот год, безусловно, является одним из лучших в истории российской сборной. Подарили болельщикам праздник на домашнем чемпионате мира! Что касается самых ярких впечатления от сборной в этом году, то по эмоциям ответ будет очевидным — пенальти, отражённый Акинфеевым в матче с Испанией и гол Фернандеса во встрече с Хорватией, но очень хорошо запомнил, как команда работала на базе до начала чемпионата, было видно — далеко пойдут.

Выделять никого не хочу. У нас главное — команда, но в тройку лучших российских футболистов по итогам года Дзюба точно входит. В чём секрет народной любви к Артёму? Его игра, и, конечно, его личные качества имеют значение — он бьётся за команду, ведёт за собой. Кстати, был его уже ставший знаменитым жест, но мне больше запомнилось, как он успокоил девочку, подающую мячи», — цитирует Дворковича телеканал «360».