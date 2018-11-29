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«Арсенал» разгромил «Ворсклу» в Лиге Европы, «Спортинг» — «Карабах»

«Арсенал» разгромил «Ворсклу» в Лиге Европы, «Спортинг» — «Карабах»
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Лондонский «Арсенал» одержал победу в в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с полтавской «Ворсклой». Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали полузащитники Джозеф Уиллок, Эмиль Смит и Аарон Рэмси, реализовавший пенальти.

В другом матче 5-го тура лиссабонский «Спортинг» обыграл азербайджанский «Карабах». Встреча прошла в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В составе «Спортинга» отличились нападающие Абдулай Диаби, оформивший дубль, Нани и Бас Дост, реализовавший пенальти, а также полузащитник Бруну Фернандеш, записавший в актив два мяча. Автором единственного гола «Карабаха» стал хавбек Абделла Зубир.

Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».

Лига Европы . Группа E. 5-й тур
29 ноября 2018, четверг. 20:55 МСК
Ворскла
Полтава, Украина
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Смит-Роу