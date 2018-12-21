«Челси» нанял агента, который связался с Фекиром и обсудил возможный трансфер

Руководство «Челси» наняло агента из Израиля Пини Захави, который связался с нападающим «Лиона» Набилем Фекиром и обсудил возможный переход игрока в лондонский клуб, сообщает L'Equipe.

Боссы «Челси» не надеются, что им удастся оформить трансфер в это зимнее трансферное окно. Переход Фекира, скорее всего, состоится следующим летом.

Ранее сообщалось, что в услугах Набиля заинтересованы также мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», который был близок к трансферу форварда минувшим летом.

Действующий контракт Фекира с «Лионом» рассчитан до конца сезона-2019/20.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 25-летний игрок забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах. В Лиге чемпионов нападающий записал в актив 3 мяча и 2 голевых паса в 5 встречах.