«Урал» разорвал контракт с Евсеевым
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«Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Алексеем Евсеевым. Футболист, выступавший в екатеринбургской команде с лета 2017 года, покидает уральскую команду по взаимному согласию сторон.
В стан «Урала» Алексей перешёл полтора года назад из команды «Зенит-2». За время выступления в «Урале» 24-летний футболист принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Также на его счету один гол за «Урал» в Кубке России.
«Мы благодарим Алексея за яркую игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — говорится на официальном сайте уральского клуба.
После 17 туров подопечные Дмитрия Парфёнова занимают в таблице РПЛ девятое место.
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