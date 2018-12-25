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Воспитанник «Спартака»: попробовал кокаин, а потом в казино проиграл все деньги

Воспитанник «Спартака»: попробовал кокаин, а потом в казино проиграл все деньги
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Воспитанник «Спартака» Драгомир Думиника, выступавший в 2015 году за литовский «Гранитас», рассказал, как впервые попробовал кокаин после одного из матчей.

«В Литве я впервые попробовал кокаин. Была последняя игра сезона. После неё мы расходились, потому что клуб закрывали. Частые истории: в самолёте или автобусе после игр выпивали пиво, играли в карты, расслабляли мозг и мышцы. После домашних матчей так не делали, после выездов – случалось.

Едем в автобусе. Слышу, что сзади все шутят, улыбаются – обычно такое происходило после нескольких баночек пива. Ко мне подошёл Мариос (он сейчас играет в Польше) и сказал: «Драго, пойдём к нам, есть кое-что». Они играли в карты и нюхали кокаин. Я тогда не знал, что они употребляют. Когда попробовал, мне сказали: «Это баловство, ничего серьёзного».

Потом уже узнал, что это кокаин. Говорили, это не тот уровень, где могут наказать за его употребление. В тот вечер мы пошли в казино и проиграли все деньги. Наутро уже схватились за голову», – цитирует Думинику «Бомбардир».

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