Артур: молюсь, чтобы Неймар вернулся в «Барселону», и много делаю для этого
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Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос прокомментировал слухи о возвращении в каталонский клуб нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен».
«Лично я молюсь, чтобы Неймар вернулся, потому что он невероятный игрок, и с этим невозможно спорить. Думаю, чем сильнее футболисты в нашей команде, тем лучше. Я делаю очень много, чтобы вернуть Неймара, но у него есть своя жизнь, и он знает, как лучше поступить. Не знаю, насколько серьёзны переговоры и есть ли вероятность его перехода. Но он мой друг и большой профессионал, которым я восхищаюсь и возвращению которого был бы очень рад», — цитирует Артура Mundo Deportivo.
Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн.
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