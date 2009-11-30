Голосуй за лучших игроков 30-го тура Премьер-Лиги
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«Чемпионат.ру» предлагает читателям принять участие в голосовании и выбрать лучших футболистов 30-го тура Росгосстрах-Чемпионата России в Премьер-Лиге в каждом игровом амплуа.
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Комментарии
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