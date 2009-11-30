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Голосуй за лучших игроков 30-го тура Премьер-Лиги

Голосуй за лучших игроков 30-го тура Премьер-Лиги
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Ведущие спортивные интернет-порталы («Чемпионат.ру», «Рамблер-Спорт», Sports.ru, Rusfootball.info, Soccer.ru и «Футбол на Куличках») представляют проект «Лучший футболист России» — единое интернет-голосование болельщиков.

«Чемпионат.ру» предлагает читателям принять участие в голосовании и выбрать лучших футболистов 30-го тура Росгосстрах-Чемпионата России в Премьер-Лиге в каждом игровом амплуа.

Выбери лучшего на сайте topplayer.ru! Твой голос может стать решающим!

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