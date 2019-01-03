Беллами отстранён от работы в «Кардиффе» из-за обвинения в запугивании игрока

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Уэльса Крэйг Беллами был временно отстранён от работы на посту главного тренера команды «Кардифф Сити» U18.



Решение об отстранении было принято в связи с жалобой на поведение специалиста. По словам одного из игроков команды, Беллами агрессивно вёл себя по отношению к нему и запугивал его. Юный футболист с тех пор покинул клуб, но в клубе приняли решение провести внутреннее расследование.



«Я знаю об обвинениях в свой адрес, но категорически отвергаю их. Рассчитываю вернуться к тренерской деятельности и уже обратился за юридической консультацией. Я понимаю, что клуб должен провести расследование в ответ на обвинения. Мой временный уход со своего поста поспособствует полному содействию этому расследованию. Могу сказать, что я расстроен как самим обвинением, так и способом, которым оно было сделано», — приводит заявление Беллами BBC.