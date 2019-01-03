Ширер: в тактике Сарри нет ничего нового, её используют с момента создания игры

Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер, в настоящий момент выступающий в роли эксперта на британском телевидении, поделился мыслями об игровом стиле «Челси» под руководством главного тренера Маурицио Сарри, который многие называют «Сарриболом».



«Я так понимаю, «Саррибол» – это когда от полузащитника требуется забрать мяч и передать его атакующим игрокам? Разве такая тактика не используется с первого дня существования футбола?



Мне просто действительно было интересно, что собой представляет стиль Сарри. Они отдают мяч центральному полузащитнику, он дальше передаёт его другим хавбекам, а они дальше контролируют игру. Не думаю, что это что-то новое для футбола. Разве ни одна команда до этого не пыталась играть через центр?» — цитирует Ширера 101 Great Goals со ссылкой на BBC.

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