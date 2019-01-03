«Бавария» сделала «Челси» улучшенное предложение по Хадсону-Одои

Мюнхенская «Бавария» продолжает попытки заполучить нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои.



Как сообщает Goal.com, немецкий клуб сделал лондонцам новое, улучшенное предложение о переходе 18-летнего футболиста в размере € 33 млн. Это уже не первая попытка «Баварии» заполучить Хадсона-Одои. Ранее «Челси» отклонил предложение мюнхенцев в размере € 22,5 млн. В СМИ позже появилась информация, согласно которой английский клуб выставил ценник на форварда в € 40 млн.



Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне он провёл 1 матч в чемпионате Англии, отыграв 42 минуты во встрече 19-го тура с «Уотфордом» (2:1). Также на его счету четыре матча в Лиге Европы, в которых он стал автором 1 забитого мяча, а также отдал 1 результативную передачу. Его контракт с английским клубом действует до лета 2020 года.

«Челси» потребовал у «Баварии» € 40 млн за 18-летнего Хадсона-Одои