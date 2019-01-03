«Индепендьенте» сделал «Краснодару» предложение об аренде Куэвы

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва может перебраться в Аргентину, сообщает журналист Матиас Мартинес в своём «твиттере».



В услугах перуанского футболиста заинтересован «Индепендьенте». Утверждается, что аргентинский клуб уже сделал «быкам» предложение об аренде хавбека на полгода с последующим правом выкупа. «Индепендьенте» рассчитывает получить ответ от «Краснодара» в течение ближайших двух дней.



Напомним, Куэва перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Сан-Паулу». До этого он успел поиграть за такие клубы, как «Райо Вальекано», «Альянса Лима», и некоторые команды из Южной Америки. Минувшим летом Куэва также принял участие в розыгрыше чемпионата мира—2018 в составе сборной Перу, не сумевшей преодолеть групповой этап.

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