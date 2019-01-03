Гвардиола: игрокам «Ливерпуля» будет нелегко после 29 лет без титула

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, в которой принимают участие его команда и «Ливерпуль».



«Мне кажется, в прошлом году нам было немного проще сохранять голод по ходу сезона, потому что 80% наших игроков не выигрывали ничего в своей жизни. Так что я знаю, что сейчас чувствуют футболисты «Ливерпуля». После 29 лет без титула Премьер-лиги быть на вершине и идти к победе – я понимаю это. Но в такой ситуации очень нелегко удержать в руках преимущество, я уже говорил об этом игрокам. Именно поэтому в этом сезоне нам особенно важно оказывать давление до самого конца», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 3 января, на домашнем стадионе «горожан» «Этихад», начало – в 23:00 мск.

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