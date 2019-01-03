«Витесс» может арендовать Джано у «Спартака», в переходе заинтересован Слуцкий

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.



Как утверждает De Gelderlander, грузинский футболист может в январе оказаться в «Витессе». В приглашении хавбека заинтересован лично главный тренер команды Леонид Слуцкий, который хорошо знаком с возможностями Джано по временам работы в России. Ожидается, что «Витесс» постарается договориться со «Спартаком» об аренде Джано до конца нынешнего сезона.



Ранее сообщалось, что Ананидзе может покинуть московский клуб зимой, отправившись в аренду. Одним из вариантов продолжения карьеры хавбека были самарские «Крылья Советов».



В нынешнем сезоне Джано принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену во встрече 17-го тура с «Анжи» и отметившись результативной передачей.

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