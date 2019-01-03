Шакири: возможно, сейчас я показываю лучший футбол в карьере

Нападающий «Ливерпуля» Шердан Шакири поделился мнением о выступлении за мерсисайдскую команду.

«Мне нравится играть за «Ливерпуль». Это можно увидеть на поле. Я играю очень уверенно. Возможно, сейчас показываю лучший футбол в карьере. Я очень счастлив быть здесь. Хочу помочь «Ливерпулю» добиться успеха», — приводит слова Шакири Evening Standard.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Шердан забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи в 15 встречах.

Сегодня, 3 января, «Ливерпуль» на выезде проведёт матч 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити». Игра состоится в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.