Бенатиа надеется покинуть «Ювентус» этой зимой

Защитник туринского «Ювентуса» Мехди Бенатиа надеется сменить клуб в это трансферное окно из-за отсутствия регулярной игровой практики, сообщает Calciomercato.com.

31-летним футболистом интересуются клубы английской Премьер-лиги и французской Лиги 1.

По информации издания, руководство «Ювентуса» сделает всё возможное, чтобы оставить Бенатиа в составе команды как минимум до конца этого сезона.

В нынешней кампании Мехди принял участие в пяти матчах в чемпионате Италии. В Лиге чемпионов защитник сыграл лишь в одной встрече.

«Ювентус», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А. В 19 матчах туринский клуб одержал 17 побед и дважды сыграл вничью. 21 января команда Массимилиано Аллегри на своём поле встретится с «Кьево».