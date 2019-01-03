Гендиректор «Ювентуса»: Роналду усердно работает и является примером для других

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о форварде команды Криштиану Роналду.

«Роналду — это Роналду, тут нечего добавить. Мы довольны им не только с точки зрения его игры. Криштиану усердно работает каждый день и является примером для других. Если № 1 трудится так, то все чувствуют, что должны делать то же самое. Он много тренируется и внимателен к каждой детали», — приводит слова Паратичи Tuttosport.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду забил 14 голов и отдал 5 результативных передач в 19 матчах. 33-летний португалец возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

«Ювентус», набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В 19 встречах туринский клуб одержал 17 побед и дважды сыграл вничью.