«ПСЖ» предложил «Аяксу» € 150 млн за де Лигта и де Йонга

«ПСЖ» вернулся в борьбу за хавбека «Аякса» Френки де Йонга и защитника Матейса де Лигта. Парижане сделали амстердамскому клубу крупное предложение о покупке двух игроков, сообщает Marca.

Действующие чемпионы Франции готовы заплатить € 80 млн за де Йонга и € 70 млн — за де Лигта.

Обоими игроками интересуется «Барселона», однако каталонский клуб вряд ли будет перебивать предложение «ПСЖ». Сине-гранатовые продолжают следить за ситуацией.

В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии де Лигт забил 2 гола в 16 матчах, де Йонг записал в актив 3 мяча в 15 встречах.

«ПСЖ», набрав 47 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Барселона» (37) занимает первое место в испанской Примере. Оба клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.