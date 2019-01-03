Каррагер: чемпионская гонка не закончится, если «Ливерпуль» обыграет «Ман Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Англии, в котором мерсисайдцы встретятся c «Манчестер Сити».

«Если «Ливерпуль» победит, то у них будет большое преимущество в турнирной таблице. Но это не станет концом чемпионской гонки, так как впереди ещё долгий путь. Если команда уровня «Манчестер Сити» всего за месяц настолько ухудшила своё положение в борьбе за чемпионство, то нет никаких сомнений, что подобное в следующие месяцы может случиться и с «Ливерпулем».

В случае ничьей отрыв с разницей в семь очков будет хорошим преимуществом для «Ливерпуля», но его можно лишиться после двух или трёх неудачных туров. Если «Манчестер Сити» проиграет, то окажется в трудном положении, но если выиграет, то вернётся в борьбу за титул уже сейчас», — цитирует Каррагера talkSPORT.

В данный момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на семь очков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи — в 23:00 мск.