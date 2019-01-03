Дефо перейдёт из «Борнмута» в «Рейнджерс»

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо продолжит карьеру в «Рейнджерс», сообщает Sky Sports.

По информации издания, шотландский клуб арендует 36-летнего английского футболиста на 18 месяцев. Клубы уже договорились между собой, а Дефо достиг соглашения по условиям арендного контракта с «Рейнджерс». В ближайшие выходные форвард пройдёт медицинское обследование, после чего вместе с шотландской командой отправится на сбор в Испанию.

Дефо перешёл в «Борнмут» на правах свободного агента летом 2017 года. Ранее форвард выступал также за «Вест Хэм Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Портсмут», «Торонто» и «Сандерленд». В его активе 20 голов в 57 матчах за сборную Англии.

В этом сезоне английской Премьер-лиги Дефо четыре раза выходил на замену в матчах за «Борнмут», но результативными действиями не отметился.