«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 3 января, на стадионе «Этихад».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Данило, Компани, Лапорт, Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Сильва, Стерлинг, Зане, Агуэро.

Запасные: Мурич, Уолкер, Отаменди, Гюндоган, Де Брёйне, Марез, Габриэл Жезус.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Миньоле, Морено, Фабиньо, Наби Кейта, Лаллана, Старридж, Шакири.

В данный момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на семь очков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи — в 23:00 мск.