Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший футболист 2018 года

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лауреатом награды Globe Soccer Awards в номинации «Лучший футболист 2018 года».

Наставник сборной Франции Дидье Дешам, выигравший с национальной командой чемпионат мира, признан лучшим тренером 2018 года, а мадридский «Атлетико» назвали лучшим клубом.

Лучшим агентом года признан португалец Жорже Мендеш, который в том числе представляет интересы Роналду, а лучшим спортивным директором — итальянец Фабио Паратичи («Ювентус»).

Церемония вручения награды, которую учредили Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов, прошла сегодня, 3 января, в Дубае.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Globe Soccer Awards.