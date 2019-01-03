«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Реала» на матч 17-го тура чемпионата Испании, который пройдёт сегодня, 3 января, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».
«Вильярреал»: Асенхо, Лаюн, Хауме, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Фуэго, Сантьяго Касерес, Форнальс, Чуквезе, Касорла, Херар Морено.
Запасные: Андрес Фернандес, Мори, Тригерос, Альфонсо Педраса, Морланес, Бакка, Экамби.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Бэйл.
Запасные: Кейлор Навас, Начо, Регилон, Федерико Вальверде, Иско, Себальос, Винисиус Жуниор.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал». Начало встречи — в 23:30 мск.