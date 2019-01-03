«Вольфсбург» объявил о расторжении контракта с Блащиковским

«Вольфсбург» расторг контракт с полузащитником Якубом Блащиковским. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

«Блащиковски уже уехал на родину, в Польшу, где присоединится к своему новому клубу. Мы желаем Кубе всего наилучшего в будущем!» — говорится в сообщении пресс-службы «Вольфсбурга».

33-летний Блащиковски выступал за «Вольфсбург» с 2016 года. Ранее польский футболист играл также за краковскую «Вислу», дортмундскую «Боруссию» и итальянскую «Фиорентину». В его активе 103 матча и 19 голов в составе сборной Польши.

В этом сезоне чемпионата Германии Блащиковски принял участие в одном матче за «Вольфсбург», проведя на поле лишь 12 минут.