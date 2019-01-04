Рамос проводит 800-й матч в карьере

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» принимает «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».

В составе мадридской команды с первых минут на поле вышел защитник Серхио Рамос. Для 32-летнего испанского футболиста этот матч стал 800-м в карьере во всех турнирах. В его активе теперь 589 игр за «Реал», 161 — за сборную Испании и 50 — за «Севилью», в составе которой он дебютировал на профессиональном уровне 1 февраля 2004 года.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал». К 35-й минуте мадридская команда вела со счётом 2:1. В составе «Реала» голы на свой счёт записали Карим Бензема и Рафаэль Варан, а за хозяев отличился Санти Касорла.