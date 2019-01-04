«Спартак» поздравил Романцева с 65-летием

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила бывшего главного тренера команды Олега Романцева с днём рождения. Сегодня, 4 января, специалисту исполнилось 65 лет.

«Сегодня Олегу Ивановичу исполняется 65 лет. От активной тренерской работы он отошёл, но продолжает внимательно следить за жизнью родного клуба. Как и все преданные ветераны, переживает за любимую команду. Радуется каждой победе. Грустит, когда игра не клеится…

Футбол не стоит на месте. Возросли скорости, ожесточилась борьба на каждом участке поля, время на принятие решений сжато до долей секунд… И тем не менее не правы те, кто утверждает, что сегодня невозможно вернуть тот восхитительный бесковско-романцевский романтический, «кружевной» стиль. Который, по словам основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина, ещё в 30-е годы пришёлся по душе тысячам и тысячам поклонникам футбола, отдавшим свои симпатии красно-белым.

Да, играть смело и ярко, доставляя эстетическое удовольствие, всё так же важно. Особенно если речь идёт о «Спартаке»! Потому в этот знаковый для каждого спартаковца день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья, семейного благополучия, долголетия. И пусть «Спартак» как можно чаще дарит сегодняшнему имениннику радостные часы и минуты в дни красивых побед. Ваше хорошее настроение на трибуне «Открытие Арены», где мы вас всегда хотим видеть, станет для «Спартака» лучшей оценкой и наградой, Олег Иванович!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых на официальном сайте.

Романцев в роли главного тренера «Спартака» вместе с командой восемь раз становился чемпионом России и трижды обладателем Кубка страны. С красно-белыми он также по разу выигрывал чемпионат и Кубок СССР.