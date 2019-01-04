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«Манчестер Сити» нанёс «Ливерпулю» первое поражение в этом сезоне АПЛ

«Манчестер Сити» нанёс «Ливерпулю» первое поражение в этом сезоне АПЛ
Футбол / Англия

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте на 40-й минуте благодаря точному удару аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Мерсисайдцы сравняли счёт на 64-й минуте, когда отличился бразильский форвард Роберто Фирмино. На 72-й минуте «Ман Сити» удалось забить второй мяч. Гол записал на свой счёт немецкий полузащитник Лерой Зане.

Таким образом, «Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи).

«Ливерпуль» (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) – на второй строчке.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
03 января 2019, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2:1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 – Агуэро – 40, 1:1 – Фирмино – 64, 2:1 – Зане – 72
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