«Манчестер Сити» нанёс «Ливерпулю» первое поражение в этом сезоне АПЛ

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте на 40-й минуте благодаря точному удару аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Мерсисайдцы сравняли счёт на 64-й минуте, когда отличился бразильский форвард Роберто Фирмино. На 72-й минуте «Ман Сити» удалось забить второй мяч. Гол записал на свой счёт немецкий полузащитник Лерой Зане.

Таким образом, «Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи).

«Ливерпуль» (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) – на второй строчке.