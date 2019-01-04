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«Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом», у Касорлы — дубль

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом», у Касорлы — дубль
Футбол / Испания

В 17-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал».

Счёт уже на четвёртой минуте встречи открыл полузащитник хозяев Санти Касорла. Через три минуты Карим Бензема восстановил равновесие, замкнув головой навес Лукаса Васкеса. В середине первого тайма Тони Кроос подал штрафной, Рафаэль Варан выиграл верховую борьбу и также головой поразил ворота «Вильярреала». За 8 минут до истечения основного времени Касорла оформил дубль.

«Реал» не смог продлить трёхматчевую победную серию. Мадридцы с 30 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (16) не может победить четыре матча кряду, но выбрался из зоны вылета и поднялся на 17-ю позицию.

Источник: Навас продлил соглашение с «Реалом» до 2021 года
Испания - Примера. 17-й тур
03 января 2019, четверг. 23:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
2:2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 – Касорла – 4, 1:1 – Бензема – 7, 1:2 – Варан – 20, 2:2 – Касорла – 82
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