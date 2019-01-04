Клопп – о поражении от «Манчестер Сити»: это самая сложная игра сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Очень, очень напряжённая игра, трудная для обеих сторон. «Манчестер Сити» попал в штангу — забили, мы попали в штангу — почти. Так бывает.

Это нелегко принять, но это нормально. У нас были моменты, у них были свои моменты. Две команды должны были сражаться как сумасшедшие, чтобы остаться в игре. Мне очень понравилась наша игра, обе стороны могли играть лучше, но не позволяли друг другу. Это тактический футбол.

Мы проиграли, это не очень хорошо, но это наша самая сложная игра сезона», — цитирует немецкого специалиста BBC Sport.

«Ливерпуль» (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) – на второй строчке.