Куртуа: не должны были терять очки в матче с «Вильярреалом»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2).



«Мы разочарованы, так как не заслуживали ничьей. Имели шансы закончить игру, но не смогли их реализовать. Может быть, я ошибаюсь, но у нас были длительные периоды владения мячом, попадали в их штрафную не слишком много, но чаще соперника. Не должны были терять очки здесь.



Начали игру не очень хорошо, и они быстро забили. Но нам удалось вернуться и забить два гола. И всё же мы дважды потерпели неудачу. Это была игра, чтобы сократить отставание от лидера, но теперь мы должны быть готовы к победе в воскресенье дома», — цитирует бельгийского голкипера Movistar.

«Реал» не смог продлить трёхматчевую победную серию. Мадридцы с 30 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.