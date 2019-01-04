Гендиректор «Динамо»: задача – попасть в зону еврокубков

Генеральный директор «Динамо» Сергей Фёдоров рассказал о задачах команды в текущем сезоне.

«Задача остаётся той же – попасть в зону еврокубков. Я считаю, что она выполнима. В зимнее трансферное окно будет некоторое усиление, деньги есть. А задача – пятое-шестое место в этом сезоне.

Мы все ждём, вся Москва уже давно ждёт открытие стадиона. Посещаемость зависит от нас, от команды, от организаторов. Команде надо хорошо играть, показывать результат, а организаторам хорошо делать работу», – цитирует Фёдорова ТАСС.

После 17 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. От зоны еврокубков бело-голубые отстают на восемь баллов. 3 марта москвичи на выезде встретятся с «Уфой»