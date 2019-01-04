Вейналдум: «Ливерпуль» мог выиграть матч с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, что мы сделали достаточно, чтобы получить очко, также могли выиграть матч. Нам не повезло с моментами. Просто должны сохранить уверенность и постараться выиграть следующую игру. У них также было два или три шанса, так что всё могло пойти по-другому: мы могли выиграть, сыграть вничью или проиграть. В конце нам не повезло», — цитирует хавбека официальный сайт «Ливерпуля».

Мерсисайдцы впервые проиграли в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи).

«Ливерпуль» (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) – на второй строчке.