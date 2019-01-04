Фернандиньо: «Манчестер Сити» вернулся в нужное русло

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.



«У нас была возможность показать свой уровень после нескольких поражений. Мы вернулись в нужное русло и победили.

Команда проводит хорошие игры, это самое важное для нас. Можно играть плохо и побеждать, но лучше играть хорошо и получать три очка. Это была хорошая игра для всех и, конечно, для фанатов. Они были так взволнованны, я рад за них.

Думаю, что все большие игры такие напряжённые, некогда моргнуть, нужно быть всё время начеку. Мы должны были играть в наш футбол и стараться защищаться так же хорошо, как это делали, не пропускать голы», — цитирует хавбека официальный сайт «Манчестер Сити».