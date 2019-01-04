«Ливерпулю» не хватило 1 см до гола – он не засчитан благодаря системе Hawk-Eye

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 18-й минуте встречи произошёл спорный эпизод, в котором удалось разобраться благодаря системе автоопределения взятия ворот (Hawk-Eye). Форвард «Ливерпуля» Садио Мане после выхода один на один пробил в штангу. Защитник «Сити» Джон Стоунз выносил мяч и попал в голову вратарю Эдерсону — мяч срикошетил в сторону ворот. Стоунз выбил мяч, как показалось многим, из-за лицевой линии.

Посмотреть фото эпизода можно в «твиттере» FOX Sports Football.

Сверхточная система установила, что мяч завис над линией штрафной на 1,12 см. Когда мяч пересекает линию ворот, у судьи вибрируют часы, на которых светится надпись Goal.