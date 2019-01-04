Каннаваро: только переход Месси в «Наполи» может прервать гегемонию «Ювентуса»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мыслями о превосходстве «Ювентуса» над своими соперниками в Серии А, а также выразил мнение, что прервать доминирование бьянконери может только переход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «Наполи».



«Мне действительно казалось, что «Наполи» и «Интер» способны прервать гегемонию «Ювентуса», но похоже, что бьянконери будут идти вперёд, несмотря ни на что. «Юве» заслуживает похвалы за понимание того, что нужно делать в определённые моменты. Они прибрели Роналду, когда было необходимо придать команде уверенности и энтузиазма, сделать следующий шаг в еврокубках и укрепить ощущение собственной неуязвимости в Серии А.



Единственное, что позволит «Наполи» забрать титул у «Ювентуса», – это покупка Месси. Либо так, либо «Юве» сам подарит им победу», — цитирует Каннаваро Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

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