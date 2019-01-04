Б. Силва установил рекорд сезона АПЛ по преодолённой дистанции в одном матче

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва добился рекордного показателя преодолённой дистанции в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоялся накануне, 3 января, и завершился победой «горожан» по счётом 2:1.



Как сообщает Opta в «Твиттере», за всю встречу португалец, который провёл на поле все 90 минут, пробежал 13,7 километра, что является рекордом для нынешнего сезона чемпионата Англии. По ходу этой кампании ни одному игроку не удавалось добиться такого показателя в одном матче.



«Манчестер Сити» благодаря этой победе сократил отставание от «Ливерпуля» до 4 очков и после 21 тура занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков. Красные (54) продолжают лидировать в первенстве.

«Ливерпуль» отделил от ничьей сантиметр. Клопп впервые проиграл в чемпионате. Хосеп Гвардиола возвращается в борьбу за чемпионство, победив главного конкурента.